Рост ВВП Польши в четвертом квартале ускорился до 2,7%

В Польше рост валового внутреннего продукта (ВВП) в четвертом квартале прошлого года ускорился до 2,7%, продемонстрировав наилучший квартальный результат с конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют предварительные данные Главного управления статистики (GUS) страны.

Результат последнего квартала оказался на 1-2 п.п. ниже прогнозов аналитиков, однако выше, чем за первые три квартала прошлого года, когда рост экономики страны составил 0,5%, 0,8% и 1,9% соответственно.

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В последний раз значительнее, чем в прошлом квартале, польский ВВП вырос в октябре-декабре 2011 года – на 4,9%.

С учетом сезонного фактора экономика Польши - крупнейшая в Восточной Европе среди стран Евросоюза - в прошлом квартале выросла на 0,5% против роста на 0,7% кварталом ранее.

Во втором квартале 2013 года с учетом сезонности экономика выросла на 0,6% после роста на 0,4% за первые три месяца прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в 4 квартале 2013 года вырос на 3,7% после падения на 1,3% за два предыдущие кварталы и на 1,1% за первые три месяца прошлого года.

ВВП Украины за весь прошлый год продемонстрировала нулевой рост, в то время как польская экономика выросла на 1,6%.

Польша призывает украинские власти избрать путь интеграции с западным миром, отмечая, что в таком случае страна будет развиваться по тому же пути, что и Польское государство.

Согласно последним данным, Польша, которая вступила в Евросоюз в 2004 году, стала единственной страной из 28 стран европейского объединения, которой до сих пор удается избежать экономической рецессии из-за мирового финансового кризиса, разразившегося в конце 2008 года.