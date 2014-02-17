Активы Нацбанка за год выросли до 417 млрд грн

Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте в 2013 году снизились на 4,01% – до 58,125 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 22,26%, до 100,580 млрд грн, авуары НБУ в специальных правах заимствования увеличились на 75,34% – до 128 млн грн, монетарное золото снизилось на 14% – до 7,893 млрд грн, ценные бумаги Украины выросли на 47,4% – до 154,134 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – на 2,98%, до 66,998 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ – на 0,53%, до 16,945 млрд грн.

Обязательства НБУ за отчетный период выросли на 5,07% – до 348,953 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 17,54% – до 261,87 млрд грн, средства банков – на 38,47%, до 47,448 млрд грн, обязательства перед МВФ сократились на 44,15% – до 31,14 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в 2013 году оставался на уровне 100 млн грн, собственный капитал увеличился на 1,68% – до 68,025 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2012 году сократил активы на 5,85% – до 398,988 млрд грн, обязательства НБУ на начало 2013 года составили 332,084 млрд грн.

Читайте такжеСостояние банков Украины в 2014 году значительно не изменится - банкир