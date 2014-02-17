Оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2014 года вырос на 8,8% по сравнению с январем прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 64,762 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен во Львовской области – на 12%, до 3,003 млрд грн, в Житомирской области – на 11,2%, до 1,379 млрд грн, а также в Днепропетровской и Черновицкой областях – на 11,1%, до 5,276 млрд грн и 0,883 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе 2014 года по сравнению с январем прошлого года вырос на 6,9% – до 8,332 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в 2013 году вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом (в сопоставимых ценах) - до 884,203 млрд грн.

Розничный товарооборот в Украине в 2012 году против 2011 года вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.