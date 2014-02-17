В Китае кредитование достигло 4-летнего максимума

Банки Китая выдали в январе рекордную сумму кредитов за четыре последних года, что указывает на то, что вторая мировая экономика, возможно, замедляется не так быстро, как многие боятся. Однако более широкие индикаторы вселяют пессимизм, передает Reuters.

Объем новых кредитов в местной валюте, выданных китайскими банками в прошлом месяце, составил 1,32 триллиона юаней ($217,6 миллиарда), превысив прогноз в 1,1 триллиона юаней и почти втрое превзойдя уровень декабря, сообщил Народный банк Китая.

В январе традиционно происходит скачок кредитования, поскольку банки стараются таким образом завладеть максимальной долей рынка, но этот показатель все же является самым высоким с января 2010 года.

Некоторые экономисты предлагают не делать далеко идущих выводов из этих цифр.

"Цельная картина такова: рост банковского кредитования фактически отсутствует с середины 2013 года, - считают аналитики Capital Economics, добавляя, что общий рост кредитования находится на минимальном уровне почти за полтора года. - Мы думаем, что жесткая монетарная обстановка сохранится".

Общее социальное финансирование, основной показатель ликвидности и уровня кредитования в экономике, составило 2,58 триллиона юаней в январе, вдвое превысив цифру предыдущего месяца благодаря скачку банковского кредитования.

По сравнению с прошлым годом рост общего социального финансирования замедлился до 17,4% в январе - минимума за полтора года, указала Capital Economics. Это также ниже, чем 17,8% в декабре.

Денежная масса выросла на 13,2% в январе в годовом исчислении, совпав с прогнозами аналитиков.

Объем невыплаченных кредитов повысился на 14,3% по сравнению с январем 2013 года при прогнозе роста на 13,9%.