В Украине принято 89% местных бюджетов

В Украине по состоянию на 14 февраля 2014 года принято 10 775 местных бюджетов разных уровней, или 89,1% их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, полностью утверждены бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черновицкой областях, а также в Севастополе и Киеве.

Наибольшее количество бюджетов утверждено в Крыму (99,7%), в Донецкой (99,8%), Запорожской (99,4%), Житомирской (99,4%), Харьковской (98,1%), Херсонской (98,8%), Черкасской (99,8%) и Черниговской (99,8%) областях.

Также сообщается, что в настоящее время утверждено 671 из 694 местных бюджетов, или 96,7% бюджетов, имеющих прямые межбюджетные отношения с госбюджетом.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.