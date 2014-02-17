Цены на золото и серебро достигли трехмесячного максимума

Цены на золото и серебро по итогам торгов на прошедшей неделе достигли максимальных значений за последние три месяца. Возродившиеся в конце января опасения относительно восстановления экономики США приводят к ослаблению доллара и повышению цен на драгоценные металлы, пишут "Ведомости".

Неожиданно слабые экономические отчеты заставляют инвесторов посмотреть с новым энтузиазмом на активы, которые в 2013 г. стремительно дешевели.

В прошлую пятницу появился новый повод для опасений по поводу роста американской экономики: согласно статистике, объем промышленного производства США в январе резко сократился. А в четверг были опубликованы разочаровывающие данные об объеме розничной торговли. Кроме того, для инвестиций в золото выгодно, что ФРС продолжает удерживать процентные ставки вблизи нулевого уровня.

Поскольку золото не имеет собственной доходности, в этой ситуации процентные активы (например, облигации) теряют свою привлекательность для инвесторов. Тем не менее, пока многие связывают неудовлетворительные экономические показатели с чрезвычайно холодной зимой в США.

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Хотя инвесторы зачастую считают золото и серебро инструментом для защиты своих средств, тогда как инвестиции в акции рассматриваются как вложения в рискованные активы, в пятницу драгоценные металлы подорожали, несмотря на то что индекс S&P 500 вырос на 0,5%, до 1838,63 пункта.

Цены контрактов на поставку золота в феврале и апреле поднялись на 1,4%, примерно до $1319 за унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). А цены на поставку серебра в феврале и марте выросли на 5%, примерно до $21,42 за унцию.

17 февраля к середине дня цена золота растет на спот-рынке на 0,5%, до $1325,4, серебра — на 0,2%, до $21,66.

Кроме того, росту цен на драгоценные металлы способствовало снижение курса доллара. С начала года по пятницу индекс WSJ Dollar, измеряющий курс доллара по отношению к корзине валют стран — основных торговых партнеров США, снизился на 1,4%, до минимальных в этом году 73,42 пункта. Цена же золота поднялась за тот же период на 9,7%, а серебра — на 11%.