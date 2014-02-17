Госдолг Испании преодолел отметку в 94% ВВП

Впервые за более чем 100 лет государственный долг Испании в декабре 2013 года преодолел планку в 94% ВВП, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету El Pais.

Приводя данные Минфина страны об увеличении госдолга Испании до 94% ВВП (961,555 миллиарда евро), El Pais напоминает, что в начале XX века он достигал 123% ВВП.

Правительство рассчитывало завершить 2013 год с долгом в 90,5% ВВП, однако из-за резкого роста государственной задолженности в сентябре, годовое увеличение по сравнению концом 2012 года составило 8,7%.

Для сравнения, перед началом экономического кризиса, в 2007 году госдолг Испании равнялся 36% ВВП (в два раза меньше, чем в среднем по Европе). Теперь же Испания опережает среднеевропейский показатель госдолга (92,2% ВВП) и по темпам его роста отстает только от Кипра и Греции.

Формируя бюджет на 2014 года правительство страны допустило, что в 2015 году госдолг достигнет 100% ВВП.