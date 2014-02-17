Профицит бюджета Греции превысил 1,5 млрд евро

Первичный профицит бюджета Греции в 2013 г. почти в два раза превысит целевые показатели. Об этом заявил премьер-министр страны Антонис Самарас, пишут "Вести.ru".

Первичный профицит бюджета, который не учитывает процентные платежи, превысит 1,5 млрд евро, по сравнению с целью в 812 млн евро.

Очевидное улучшение наступило на год раньше запланированного срока, благодаря периоду сокращения расходов и повышения налогов, который длился несколько лет. Эти меры были необходимы для выделения помощи в размере 240 млрд евро со стороны международных кредиторов.

Ранее Афины не ожидали первичного профицита до конца 2014 г.

"Я говорю вам, что он превышает 1,5 млрд евро, - заявил Самарас. – Это означает, что очень большая его часть будет возвращена обществу в этом году".

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Согласно условиям выделения помощи, Греция может распределять 70% от размера первичного профицита.

Помимо некоторого облегчения для самих греков, которые пострадали от жесткой экономии, сильные налогово-бюджетные показатели будут стимулировать усилия Афин по облегчения долгового бремени.

Греческое правительство хочет растянуть график погашения по долгу, который сейчас составляет 175% от валового внутреннего продукта, и сократить процентные ставки по непогашенным кредитам, но правительства еврозоны не хотят идти на любые уступки.

Но перед тем как средства можно будет распределять, бюджетные показатели должны быть согласованы с Евростатом, а это состоится только в апреле.