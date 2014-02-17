Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Гривня на текущей неделе может оставаться нестабильной, но фундаментальных предпосылок для преодоления уровня 9 грн. за доллар в этот период нет, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, основную поддержку гривне может оказать только позитивная информация относительно политической ситуации в стране. Средний курс продажи наличного доллара на неделе будет находиться в границах 8,8– 8,97 грн.

Динамика евро на текущей неделе будет определяться макроэкономической статистикой из США и еврозоны. Американский доллар может оказаться под давлением на фоне новостей из США - снижения индекса цен производителей, уменьшения количества выданных разрешений на строительство и начатых строительств, данных по продаже недвижимости на первичном рынке жилья за январь. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания цены евро на неделе может составить 1,3550 – 1,3800. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 12,15 – 12,37 грн.

Российский рубль на текущей неделе может получить поддержку на фоне ожиданий публикации умеренно негативных американских данных. Но если фактические значения окажутся лучше прогнозируемых, рубль продемонстрирует снижение. Средний курс продажи наличного рубля на неделе может находиться в диапазоне 0,252 – 0,26 грн.