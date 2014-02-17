В Брокбизнесбанке заявили о стабилизации ситуации в учреждении

Как говорится в сообщении банка, с начала февраля Брокбизнесбанк подвергся информационной атаке, направленной на дискредитацию финучреждения. В результате этого в банк начали обращаться поддавшиеся на провокацию вкладчики с просьбой о досрочном расторжении вкладов. В связи с этим Брокбизнесбанк испытал краткосрочный кризис ликвидности и был вынужден ввести лимит выдачи наличных денежных средств по карточкам банка в размере 1000 грн. в день.

"С получением рефинансирования НБУ и финансовой помощи от ГК «ВЕТЭК» ситуацию удалось полностью стабилизировать. Сегодня Брокбизнесбанк обладает небывалым запасом надежности, позволяющим ему выполнить все свои финансовые обязательства",- отмечается в сообщении.

«Мы прогнозируем, что оставшиеся признаки ажиотажа полностью улягутся на этой неделе, а затем начнется обратный процесс - люди начнут именно у нас открывать новые депозиты. Ведь благодаря полученному Брокбизнесбанк м внешнему финансированию мы сегодня практически единственный банк в стране, способный рассчитаться с каждым вкладчиком собственными средствами. Поэтому, в период общей финансовой турбулентности, именно у нас сегодня стоит размещать новые вклады. Тем более, что банк сегодня предлагает много новых предложений для своих клиентов», - подчеркнул первый заместитель председателя Правления Брокбизнесбанк а Петр Пекур.

Брокбизнесбанк согласно классификации НБУ занимает 17 место по размеру активов среди 181 банков Украины.

На начало 2014 года чистые активы банка составили 26,914 млрд грн., собственный капитал – 14,478 млрд грн., регулятивный капитал – 14,121 млрд грн.

Адекватность регулятивного капитала в банке составила 47,66%, при нормативном значении НБУ 10%. Текущая ликвидность на начало года составила у Брокбизнесбанка 145%, что в 3,6 раза больше граничного значения.