Доллар поднялся до 8,89 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,8600/8,8900, сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2512/35, к 12:00 цены упали 0,2507/18. К закрытию торгов выросли 0,2520/32. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.1090 (+0.0290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3690/1,3720. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,0850/12,1945, к 12:00 цены ушли вниз 12,0720/12,1310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,1380/12,1830.

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