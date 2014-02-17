Киев досрочно вернул 450 млн грн кредита банку «Крещатик»

Сегодня, 17 февраля, Киев заблаговременно погасил кредит перед банком «Крещатик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

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По его словам, кредит объемом 450 млн грн для погашения разницы в тарифах город взял в 2009 году. Согласно графику, погашение кредита планировалось в два этапа - 300 млн грн в сентябре 2013 года и 150 млн грн в марте 2014 года. Оба транша были выплачены заранее: 300 млн грн в январе 2013 года, тем самым сэкономив на процентах, и второй - сегодня.

«В 2013 году город не брал дополнительных кредитов», - отметил Крамаренко.