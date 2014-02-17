Дефицит сводного бюджета России за год составил 849 млрд рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ за 2013 год составил 848,737 миллиарда рублей против профицита в размере 260,387 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении Федерального казначейства, передает Прайм.

Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2013 год составили 24,082 триллиона рублей, расходы – 24,931 триллиона рублей.

В 2012 году доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляли 23,089 триллиона рублей, расходы - 22,826 триллиона рублей.

Доходы федерального бюджета за 2013 год, по данным Казначейства, сложились на уровне 13,019 триллиона рублей, госфондов - 7,733 триллиона рублей, субъектов РФ - 8,165 триллиона рублей, территориальных внебюджетных фондов – 1,228 триллиона рублей.

Расходы федерального бюджета за прошлый год составили 13,342 триллиона рублей, региональных бюджетов – 8,806 триллиона рублей, совокупный объем доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов - 7,634 триллиона рублей, территориальных внебюджетных фондов - 1,211 триллиона рублей.