Дефицит сводного бюджета России за год составил 849 млрд рублей
Дефицит консолидированного бюджета РФ за 2013 год составил 848,737 миллиарда рублей
Дефицит консолидированного бюджета РФ за 2013 год составил 848,737 миллиарда рублей против профицита в размере 260,387 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении Федерального казначейства, передает Прайм.
Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2013 год составили 24,082 триллиона рублей, расходы – 24,931 триллиона рублей.
В 2012 году доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляли 23,089 триллиона рублей, расходы - 22,826 триллиона рублей.
Доходы федерального бюджета за 2013 год, по данным Казначейства, сложились на уровне 13,019 триллиона рублей, госфондов - 7,733 триллиона рублей, субъектов РФ - 8,165 триллиона рублей, территориальных внебюджетных фондов – 1,228 триллиона рублей.
Расходы федерального бюджета за прошлый год составили 13,342 триллиона рублей, региональных бюджетов – 8,806 триллиона рублей, совокупный объем доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов - 7,634 триллиона рублей, территориальных внебюджетных фондов - 1,211 триллиона рублей.