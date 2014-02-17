Платежная система GlobalMoney назначила нового руководителя
Украинская платежная система GlobalMoney назначила исполняющим обязанности директора Анастасию Колодюк
Украинская платежная система GlobalMoney назначила исполняющим обязанности директора Анастасию Колодюк, говорится в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
По данным реестра, ранее должность генерального директора компании занимал Александр Тютюн, который также является учредителем компании.
В GlobalMoney подтвердили смену руководства, но отказались предоставлять другую информацию.
Как сообщал ранее УНИАН, сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в Киеве 22 января провели обыск в офисе компании GlobalMoney. В ходе следственных мероприятий была изъята часть документации, касающаяся финансовой и хозяйственной деятельности компании.
По данным Миндоходов, обыск проводился в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и завладении чужим имуществом
Справка УНИАН. GlobalMoney - международная платежная система, работающая в Украине с 2009 года. Эмитентом электронных денег GlobalMoney является государственный "Ощадный банк Украины" (Ощадбанк, г. Киев).
Учредителями компании выступают «ЗНВКИФ «Европейские технологии», КВИК Пеймент Систем ЛТД (Лондон), а также миноритарным акционером является бывший директор Александр Тютюн.