Платежная система GlobalMoney назначила нового руководителя

Украинская платежная система GlobalMoney назначила исполняющим обязанности директора Анастасию Колодюк, говорится в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

По данным реестра, ранее должность генерального директора компании занимал Александр Тютюн, который также является учредителем компании.

В GlobalMoney подтвердили смену руководства, но отказались предоставлять другую информацию.

Как сообщал ранее УНИАН, сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в Киеве 22 января провели обыск в офисе компании GlobalMoney. В ходе следственных мероприятий была изъята часть документации, касающаяся финансовой и хозяйственной деятельности компании.

По данным Миндоходов, обыск проводился в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и завладении чужим имуществом

Справка УНИАН. GlobalMoney - международная платежная система, работающая в Украине с 2009 года. Эмитентом электронных денег GlobalMoney является государственный "Ощадный банк Украины" (Ощадбанк, г. Киев).

Учредителями компании выступают «ЗНВКИФ «Европейские технологии», КВИК Пеймент Систем ЛТД (Лондон), а также миноритарным акционером является бывший директор Александр Тютюн.

