Миндоходов хочет освободить от налога бесплатную передачу машин госорганам и детским домам

Министерство доходов и сборов Украины разработало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части освобождения от налогообложения (акцизного сбора, сбора за первичную регистрацию транспортного средства и утилизационного сбора) операций по бесплатной передаче транспортного средства во владение и пользование государственным органам, бюджетным организациям, а также детским домам, многодетным семьям и инвалидам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, соответствующий проект закона обнародован на сайте министерства и предлагается для общественного обсуждения.

«Принятие закона обеспечит гражданам, детским учреждениям, а также инвалидам реализовать в полной мере права на бесплатное получение транспортного средства от государства, поскольку избавит их от обязательной уплаты налогов на общих основаниях», - подчеркнули в министерстве, добавив, что на текущий момент бесплатная передача транспортных средств облагается всеми налогами и сборами, кроме налога на добавленную стоимость.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что речь идет о передаче транспортных средствах, перешедших в собственность государства. «По статистике, большинство таких транспортных средств – это автомобили сроком службы более 5 лет. Размер налогов и сборов на них превышает их рыночную стоимость, что не позволяет их реализовать, - пояснили в Миндоходов. - Поэтому бесплатная передача таких транспортных средств государственным учреждениям – это логичный шаг, который будет способствовать ограничению ввоза на территорию Украины автомобилей, которые уже были в пользовании».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие документа не будет способствовать увеличению поступлений в бюджет или целевые фонды. В то же время Миндоходов не приводит расчеты бюджетных потерь в случае принятия законопроекта и реализации его норм.

По данным СМИ, в 2012 году содержание и обновление автопарка Администрации Президента и Кабинета министров составило порядка 30 млн грн. Еще 20 млн грн составили расходы на содержание и обновление автопарка Верховной Рады Украины.