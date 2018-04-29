Где в новом бюджете спрятаны $20 миллиардов

В Украине самую большую сумму госсредств можно сэкономить на проведении тендерных закупок. Эксперты подсчитали: в 2014 году чиновники запросто могут пустить на распил минимум 100 млрд грн. «По нашим оценкам, 100 млрд грн или 12,5 млрд долл. - риски, связанные при совершении госзакупок за бюджетные средства. Мы брали за основу 30% «откатов». Это составляет приблизительно одну четвертую расходной части бюджета», - отметил директор украинского аналитического центра «Открытое общество» Иван Сикора, уточнив, что только из столичного бюджета на откаты чиновникам уйдет около 0,5 млрд долл.

По мнению экспертов, система распила бюджетных денег налажена до мелочей. Для этого создаются непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводится у одного участника и т.д. Впрочем, в последнее время стало модным проводить закупки вообще без тендера.

Беспредел и всеобщая тенизация в сфере госзакупок стали возможным, благодаря многочисленным изменениям в тендерном законодательстве, которые вносились за последние два года. Неудивительно, что общий объем средств, зафиксированный в тендерных договорах, в 2013 году снизился более чем в два раза по сравнению с 2012 годом - с 428 млрд грн до 185 млрд грн.

Будущему правительству непременно придется вернуться к теме госзакупок и навести элементарный порядок.

«Темные» нефтепродукты

Последние несколько лет тема контрабанды и тенизации поставок нефтепродуктов в Украину зазвучала с новой силой. Это легко прослеживается несоответствием ряда цифр по импорту топлива. К примеру, легальный импорт нефтепродуктов в Украину в денежном выражении за 2013 год сократился на 15,6% - до 6,418 млрд долл. с 7,607 млрд долл. При этом потребление нефтепродуктов в стране в 2013 году сократилось всего на 3% по сравнению с 2012 годом. Какая-то странная статистика получается. Спрашивается: если так резко упал импорт, то за счет чего происходит поддержка рынка?

«Ничего удивительного. Каждый год порядка 20-30% рынка бензина, а по самым смелым оценкам - все 50%, находятся в тени», - объяснил Иван Сикора. Неуплаченный налог идет в карман отдельных приближенных к власти бизнес-групп. Наведение элементарного порядка и уплата налогов всеми нефтетрейдерами позволят увеличить поступления в бюджет минимум на 10 млрд грн.

Кран открыл, и доллары капают в карман

Еще более крупные суммы крутятся в газовом секторе. К примеру, экс-президент Украины Леонид Кучма, выступая прошлой осенью в Ялте, заявил, что почти вся добыча полезных ископаемых в стране находится в тени. «Почему за скважину борются все? Да потому, что кран открыл - и доллары капают прямо в карманы. Не в бюджет, а прямо в карманы», - сказал Кучма, уточнив, что в Украине самая низкая рентная плата за ресурсы. «Надо из этого кармана изъять и отдать туда, куда надо. В том числе и на высокие технологии в промышленности», - добавил он.

Стране, которой остались считанные недели до дефолта, наверное, следует задуматься над предложением Кучмы. Тем более что речь идет о приличной сумме - от 25 до 30 млрд грн в год.

Аналогичная ситуация наблюдается и с добычей минерального сырья. Государство получает за тонну титановой руды 3,99 грн, титаноциркониевой – 7,4 грн. В тоже время, бизнес тонну ильменитового концентрата продает по 300 долларов, циркониевого - 3000 долларов, рутилового - 2700 долларов. А одна тонна титановой губки и вовсе стоит 10 тыс. долларов. Так что ответ на вопрос, реальную ли плату берет государство за использование своих недр, вполне очевиден.

Зато добыча известняка, который используют строители и аграрии, облагается ставкой 25 грн за тонну. При этом затраты на его добычу составляют 50 грн, а продают его в карьере максимум по 100 грн за тонну. Выходит, что строительство и известкование почв сельхозземель государство никак не стимулирует.

«Парадокс. Государство, ведя сложные переговоры с МВФ по поводу займов, в то же время теряет значительно большие деньги, закрывая глаза на разорительную аренду уникальных горнорудных комбинатов», - отметил в интервью УНИАН экс-министр промышленности Валерий Мазур.

Ранее экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин также заявлял, что развитие украинской экономики тормозится заниженной рентной платой, подчеркнув, что в общей стоимости национального богатства природный капитал составляет около 54%, а фактическая рента за его использование в составе доходной части государственного бюджета колеблется в пределах 15%.

Дорогой уголек

13,3 млрд грн – пока именно такую сумму в бюджете-2014 заложили в поддержку себестоимости угольной продукции, что вдвое меньше, чем обычно. Поэтому не исключено, что так называемое финансирование угольной отрасли в течение года будет пересмотрено в сторону увеличения.

Парадокс состоит в том, что столь огромные деньги до шахтеров обычно не доходят. Их «пилит» сразу ряд приближенных к власти олигархов и крупных чиновников. Все идет по схеме закупки якобы дорогостоящего оборудования.

«В целом еще ни разу за последние годы не был проведен анализ расходов и выгод по отрасли, не использован программно-целевой метод, по которому должна работать бюджетная система Украины», - констатирует руководитель программ «Лаборатории законодательных инициатив» Денис Черников.

Не менее сомнительным является выделение 2,7 млрд грн в помощь энергетикам. Ведь почти все облэнерго уже находятся в частных руках. К тому же именно энергетики в 2013 году на экспорте в Европу заработали 4,3 млрд грн.

Как видим, новое правительство может запросто заменить дорогущий российский кредит собственными средствами. Просто для этого нужно желание прекратить практику неэффективного использования денег из госбюджета.

Дарья Андреева (УНИАН)