Кипр за год втрое сократил инвестиции в экономику Украины

Крупнейший инвестор Украины - Кипр, переживший острый банковский кризис, в 2013 году сократил объем прямых инвестиций в экономику Украины более чем в три раза – до 1,3 млрд долл. с 4,4 млрд долл. в 2012 году. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В то же время, по данным Госстата, Кипр сохранил лидерство среди стран-инвесторов в Украину. Доля Кипра в объеме инвестиций в украинскую экономику по итогам 2013 года составила 45%, а доля страны за все время инвестирования – 32,7%. Общий объем кипрских инвестиций в Украину составил на 1 января 19,0 млрд долл. при общем объеме инвестиций в Украину с момента инвестирования 58,2 млрд долл.

Инвестиции из Кипра направлялись преимущественно в промышленность (общий объем вложения в 2013 году составил 208 млн долл., включая металлургию - 70,5 млн долл.), финансовую и страховую деятельность, (общий объем вложений составил 86 млн долл.), операции с недвижимостью (217 млн долл.), строительство (139,2 млн долл.), сельское хозяйство (62 млн долл.).

По данным Госстата, доля вложений из Украины в Кипр также упала до 7 млн долл. в 2013 году, в то время, как в 2012 году объем инвестиций из Украины в Кипр составил 0,5 млрд долл. При этом Госстат не приводит данных о том, в какие отрасли вкладывались средства из Украины.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.

В марте 2013 года Кипр перевел финансовую систему страны в режим чрезвычайного положения в связи с опасностью объявления финансового дефолта. В парламент был внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. По мнению властей, такие меры должны были спасти страну. К 1 апреля 2013 года Центробанк Кипра сообщил, что крупные вкладчики самых больших банков Кипра потеряли около 60% сбережений, превышающих 100 000 евро.

До финансового кризиса Кипр являлся крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составляла 31,7%.

