Россия на этой неделе приобретет украинские евробонды на 2 млрд долл.

Россия на этой неделе приобретет следующий транш еврооблигаций Украины на два миллиарда долларов, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Прайм.

В конце прошлого года РФ приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов. Вскоре был выкуплен первый транш на три миллиарда долларов.

«На этой неделе, на два миллиарда», - сказал журналистам Силуанов, отвечая на вопрос, когда Россия приобретет следующий транш.

Как сообщал УНИАН, в конце января президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выполнять финансовые и энергетические обязательства перед Украиной только после формирования нового украинского правительства.

20 января Кабмин разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых.

Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания Украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

28 января Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и всего состава правительства.

Первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получил 24 декабря.