Россия на этой неделе приобретет украинские евробонды на 2 млрд долл.
Россия на этой неделе приобретет следующий транш еврооблигаций Украины на два миллиарда долларов
Россия на этой неделе приобретет следующий транш еврооблигаций Украины на два миллиарда долларов, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Прайм.
В конце прошлого года РФ приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов. Вскоре был выкуплен первый транш на три миллиарда долларов.
«На этой неделе, на два миллиарда», - сказал журналистам Силуанов, отвечая на вопрос, когда Россия приобретет следующий транш.
Как сообщал УНИАН, в конце января президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выполнять финансовые и энергетические обязательства перед Украиной только после формирования нового украинского правительства.
20 января Кабмин разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых.
Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания Украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.
28 января Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и всего состава правительства.
Первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получил 24 декабря.