СМИ: В Киеве два банка ограничили снятие наличных в банкоматах из-за повышения мер безопасности

Об этом сообщают Вести.

«По платежным картам с магнитной полосой, которые использовались в сети банкоматов не ВТБ Банка, устанавливается суточный лимит на снятие денег в банкоматах по картам класса Gold, Platinum, Infinite на уровне 5 000 грн, по остальным картам — 2000 грн», — в частности, говорится в сообщении ВТБ Банка.

Официально подтвердили установку лимитов на выдачу наличности через банкоматы и в Альфа-Банке, где свои действия объяснили повышением мер безопасности.

Читайте такжеВ Украине объем безналичных платежей вырос на 74% «С начала 2014 года возросла активность кибермошенников, использующих скимминг в банкоматах различных банков преимущественно в Киеве. Именно поэтому наш банк стал одним из первых принял масштабные превентивные меры для защиты денежных средств своих клиентов. Определенному сегменту держателей карт, который Альфа-Банк оценил как наиболее рисковый (около 1,5%), был понижен суточный лимит по снятию наличности и рекомендовано сменить пин-код. При этом никаких ограничений при расчете в торговых сетях не вводилось», — сообщили в пресс-службе данного финучреждения.

По данным издания, возможной причиной ограничения расчетов может быть неизвестный вирус.