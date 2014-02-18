Кабмин готовится к выдаче госгарантий объемом 50 млрд грн

Среди ключевых изменений — лишение местных органов власти возможности получать такие госгарантии, а также установление требования завершения проектов, реализуемых за счет госгарантий, до конца 2015 года. Ставка кредитования составит 9,5%. Эксперты отмечают, что все критерии получения господдержки условны, так как выдача гарантий осуществляется в ручном режиме, пишет "Коммерсант-Украина".

Уже завтра проект постановления Кабмина, разработанный Минфином, вынесут на рассмотрение правительства. Согласно документу, Минфин предложил расширить полномочия финансово-кредитного совета, который занимается отбором предложений по предоставлению госгарантий. Ему хотят дать право не только заниматься отбором проектов, но и "утверждать объекты капитальных расходов". Возглавлять совет теперь будет не первый вице-премьер, а министр экономического развития и торговли.

В госбюджете заложен общий объем госгарантий в 50 млрд грн. В документе Минфин предлагает установить лимит в 20 млрд грн по объему гарантий для проектов капитальных расходов. Кроме того, местные органы власти в 2014 году будут лишены возможности кредитования под госгарантии. По словам эксперта по вопросам бюджета Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, ограничение доступа местных бюджетов к кредитам в условиях дефицита финансов является негативным фактором. "Минрегионстрой с середины прошлого года очень активно лоббировал этот механизм, и теперь местные органы власти, которые хотели получить средства под госгарантии, просто лишились этого",— отмечает он. Но местным бюджетам в прошлом году было сложно получить кредит под госгарантии.

Пересмотрели чиновники и критерии выделения кредитов под гарантии государства. Капитальные расходы, как и прежде, должны быть направлены на импортозамещение, поддержку национального товаропроизводителя и создание новых рабочих мест. Но теперь в этом списке появились проекты по предупреждению аварийных ситуаций и катастроф. И если в 2013 году приоритетными были самоокупаемые проекты, то в этом году первоочередными могут стать объекты со сроком реализации до 1 декабря 2015 года.

Изменят и порядок согласования проектов. Главному распорядителю бюджетных средств будет достаточно обратиться к Минэкономразвития с перечнем объектов и информационным письмом, после чего министерство создаст рабочую группу и в течение десяти дней рассмотрит все предложения. Еще через пять дней финансово-кредитный совет после решений рабочей группы вынесет свой вердикт. Если он будет положительным, распорядитель средств проведет конкурс по выбору банка-кредитора.

Еще одним новшеством является то, что Минфин настаивает на указании конкретной ставки кредитования — учетная ставка плюс 3%, но не выше 9,5% годовых. "Нет и не может быть таких ставок у банков в условиях девальвации, так как им невыгодно кредитовать на таких условиях,— говорит экономист Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.— Юрлиц кредитуют под 17%, и это при условии хорошего обеспечения, потребкредиты выдаются под 30%, и тут вдруг банки захотят кредитовать под 9,5%?" По словам директора центра "CASE-Украина" Дмитрия Боярчука, для финансовых учреждений, которые привлекают депозиты под 15-20%, кредитование по ставке 9,5% — работа в убыток. Возможно, в данном случае речь идет о привлечении госбанков, которые будут получать рефинансирование от НБУ, предполагает первый вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Прохоров.