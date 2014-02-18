"Тройка" кредиторов может вернуться в Афины на текущей неделе

"Тройка" кредиторов - представители ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ, могут вернуться в Грецию в рамках программы финансовой помощи в ближайшие дни, возможно, до конца недели, однако ее отчет будет готов лишь в марте, сообщили журналистам представители совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), передает РИА Новости.

Возвращение "тройки" в Афины в нынешнем году неоднократно переносилось, сама же миссия, начатая в прошлом году, неоднократно прерывалась, а работа велась из штаб-квартир участников переговоров. Решение о перечислении денег принимают Еврогруппа и МВФ только на основе положительного отчета "тройки" об исполнении Грецией программы восстановления экономики, согласованной ранее с кредиторами.

Если программа не выполняется, страна и кредиторы вступают в переговоры по мерам исправления ситуации. Кредиторы рассчитывали, что "тройка" будет предоставлять новые отчеты по Греции ежеквартально, следовательно, каждый квартал страна будет получать кредиты.

"Тройка" высказала намерение вернуться в Грецию позже на текущей неделе или в ближайшие дни", - сказал глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции в понедельник. "В ближайшие дни, ближе к концу недели", - добавил вице-президент ЕК Олли Рен.

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"Я надеюсь, что мы можем завершить оценку в течение марта", - добавил Рен. Следующее заседание Еврогруппы намечено на десятые числа марта.

Клаус Реглинг, глава Механизма финансовой стабильности (МФС), выделяющего средства от имени еврозоны, напомнил, что у МФС остались невыделенными 10,1 миллиарда евро кредитов Греции до конца нынешней программы. "Размер и сроки выделения следующего транша зависят от текущей оценки ("тройки" - ред.)", - сказал Реглинг.

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