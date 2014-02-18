Доллар на открытии межбанка снова растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,8500/8,9500, сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту понизились – 0,2505/34, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1375/12,2770. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3714/16 (понедельник - 1,3702/04).

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,8600/8,8900.