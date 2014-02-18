Мировой спрос на золото за год упал на 15%

Об этом говорится в обзоре Всемирного совета по золоту (World Gold Council) - Gold Demand Trends, передает ИТАР-ТАСС.

В стоимостном выражении спрос упал на 28% до 170,422 млрд долларов, в частности, за счет снижения средней цены золота на 15% по сравнению с 2012 годом до 1411 долларов за унцию.

В России спрос на золото в 2013 году увеличился на 5% до 73,3 тонны. При этом в обзоре отмечается, что в России спрос на драгметалл был только со стороны ювелирной отрасли. В стоимостном выражении спрос снизился на 12% до 3,3 млрд долларов.

Россия сохраняет 7-е место в мире среди стран по объему золота в золотовалютных резервах (ЗВР), который составляет, по данным МВФ на декабрь 2013 года, 1035,2 тонны. Доля золота в международных резервах России составляет 8%, отмечается в обзоре World Gold Council.

Ювелирный спрос в мире вырос в 2013 году на 17% до 2,2 тыс. тонн на 100,2 млрд долларов, инвестиционный спрос - снизился в два раза до 773,3 тонны на 35 млрд долларов.

Центральные банки четвертый год подряд остаются нетто-покупателями золота. В 2013 году центробанки снизили покупку золота на 32% до 368,6 тонны на 16,7 млрд долларов.

Инвестиционный спрос в мире снизился в результате чистого оттока из ETF фондов, который составил 880,8 тонны золота на 40 млрд долларов. Это объясняется тем, что спекулятивные инвесторы, в основном в США, продолжают избавляться от инвестиций в драгметалл. Отток из ETF фондов был частично компенсирован ростом спроса на слитки монет из золота.

Недавнее падение цен на золото вызвало значительное увеличение спроса, особенно со стороны крупнейших потребителей - Индии и Китая.

Спрос на золото в Китае по итогам 2013 года вырос на 32% до 1,12 тыс. тонн на общую сумму 51,6 млрд долларов. В Индии спрос также увеличился на 13% до 975 тонн на общую сумму 44,7 млрд долларов.

Добыча золота в мире в 2013 году увеличилась на 5% до 3 тыс. тонн. Мировое предложение снизилось на 2% до 4,34 тыс. тонн в основном за счет снижения вторичного производства на 14% до 1,37 тыс. тонн.