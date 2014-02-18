Центробанк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на спад экономики

Банк Японии во вторник, 18 февраля, сохранил поддерживающую денежно-кредитную политику без изменений и подтвердил оптимистичный взгляд на экономику, не испугавшись недавних признаков замедления роста, передает Reuters.

Это решение вызвало кратковременный подъем иены, так как некоторые инвесторы свернули позиции, поскольку рассчитывали, что слабые показатели ВВП, опубликованные 17 февраля, заставят Центробанк действовать.

Читайте такжеРост экономики Японии неожиданно замедлился Как и ожидалось, Банк Японии подтвердил обещание расширять денежную базу на 60-70 триллионов иен в год ($589-$687 миллиардов).

Кроме того, Центробанк остался при мнении, что Япония умеренно восстанавливается, по-прежнему рассчитывая на то, что третья мировая экономика сможет преодолеть влияние повышения налога с продаж в апреле.

Центробанк также расширил специальные кредитные линии, созданные для того, чтобы доводить деньги через банковскую систему до заемщиков, еще на год после истечения срока их действия в марте.

Банк удвоит размер средств, доступных для финансовых институтов через различные кредитные возможности, надеясь, что эти деньги позволят увеличить кредитование, а не осядут накоплениями на банковских счетах.