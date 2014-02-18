Миндоходов в январе выявило нарушения таможенных правил на 65 млн грн

Министерство доходов и сборов Украины в январе 2014 года выявило нарушения таможенных правил на сумму 64,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"В целом за первый месяц 2014 года за нарушение таможенных правил таможнями Миндоходов возбуждено 1,4 тыс. дел на сумму 64,6 млн грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего нарушений касаются незаконного перемещения продовольственных и промышленных товаров, и валюты. В том числе, в январе нарушители пытались незаконно переместить промышленных товаров на общую сумму 2,36 млн грн, продовольственных - на 1,68 млн грн, валюты - на 2,82 млн грн.

В качестве наиболее яркого примера Миндоходов сообщило, что в январе текущего года сотрудники ведомства за нарушение таможенных правил изъяли автомобиль "Лексус" и холодильное оборудование на общую сумму более 6 млн грн. В частности, таможенники Черкасской области выявили незаконный ввоз товаров на сумму свыше 5 млн грн. Сделка с занижением стоимости товара была выявлена при растаможивании промышленного холодильного оборудования, которое поступало в адрес одного из украинских предприятий. В Житомирской области таможенники выявили попытку незаконного вывоза престижной машины «Lexus LX 570», стоимость которой составляет почти 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, следственно-оперативные подразделения Миндоходов в январе-ноябре 2013 года перечислили в бюджет 1,8 млрд грн налоговых платежей в качестве возмещения убытков, причиненных государству путем уклонения от уплаты налогов.

В марте прошлого года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Миндоходов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции и следственно-оперативные подразделения. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов вошли обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов. В то же время, в Миндоходов неоднократно заявляли, что реформирование следственных подразделений не предполагает увеличение полномочий и количества правследователей.