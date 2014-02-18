Миндоходов в январе выявило нарушения таможенных правил на 65 млн грн
За первый месяц 2014 года за нарушение таможенных правил таможнями Миндоходов возбуждено 1,4 тыс. дел на сумму 64,6 млн грн.
Министерство доходов и сборов Украины в январе 2014 года выявило нарушения таможенных правил на сумму 64,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
"В целом за первый месяц 2014 года за нарушение таможенных правил таможнями Миндоходов возбуждено 1,4 тыс. дел на сумму 64,6 млн грн", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что больше всего нарушений касаются незаконного перемещения продовольственных и промышленных товаров, и валюты. В том числе, в январе нарушители пытались незаконно переместить промышленных товаров на общую сумму 2,36 млн грн, продовольственных - на 1,68 млн грн, валюты - на 2,82 млн грн.
В качестве наиболее яркого примера Миндоходов сообщило, что в январе текущего года сотрудники ведомства за нарушение таможенных правил изъяли автомобиль "Лексус" и холодильное оборудование на общую сумму более 6 млн грн. В частности, таможенники Черкасской области выявили незаконный ввоз товаров на сумму свыше 5 млн грн. Сделка с занижением стоимости товара была выявлена при растаможивании промышленного холодильного оборудования, которое поступало в адрес одного из украинских предприятий. В Житомирской области таможенники выявили попытку незаконного вывоза престижной машины «Lexus LX 570», стоимость которой составляет почти 1 млн грн.
Как сообщал УНИАН, следственно-оперативные подразделения Миндоходов в январе-ноябре 2013 года перечислили в бюджет 1,8 млрд грн налоговых платежей в качестве возмещения убытков, причиненных государству путем уклонения от уплаты налогов.
В марте прошлого года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Миндоходов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции и следственно-оперативные подразделения. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов вошли обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов. В то же время, в Миндоходов неоднократно заявляли, что реформирование следственных подразделений не предполагает увеличение полномочий и количества правследователей.