Гривня укрепилась до 8,89 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,8500/8,9500, к 12:00 сузился спрэд 8,8600/8,8900, сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/34, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2508/20. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35.3140 (+0.2540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3714/16, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,1375/12,2770, к 12:00 цены составили 12,1575/12,2025.