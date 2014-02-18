Падение рубля бьет рекорды - бивалютная корзина РФ обновила исторический максимум

Стоимость бивалютной корзины РФ 18 февраля обновила исторический максимум - достигла 41,27 рубля на фоне повышения курса евро к рублю до рекордоного уровня, передает ПРАЙМ.

По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" повышался на торгах на 24 копейки - до 48,49 рубля (новый рекорд, установленный во вторник - 48,5 рубля); курс доллара - на 15 копеек, до 35,37 рубля.

Череда январских рекордов закрепила евро на максимумах с февраля 2009 года, когда был установлен рекорд в 47,25 рубля за евро, державшийся почти 5 лет.