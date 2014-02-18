Банкиры просят Нацбанк упростить расчеты валютными картами для физлиц за рубежом

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) обратилась к Национальному банку Украины с предложениями разрешить физическим лицам - резидентам использовать карточные счета в валюте для оплаты товаров и услуг за рубежом, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

«Имеющиеся требования побуждают физлиц-резидентов использовать наличную иностранную валюту за рубежом, поскольку устанавливают искусственные ограничения для безналичных расчетов», - приводятся в сообщении слова генерального директора ассоциации Галины Олифер.

По словам банкира, действующие правила противоречат современным мировым тенденциям по росту объемов безналичных расчетов, доля которых в общей сумме транзакций находится на уровне 80-90%, в то время как в Украине данный показатель составляет около 17%.

В рамках установленных правил, как отметил УКБС, владелец карточного валютного счета может получить наличные через банкомат, но не может выполнить аналогичную операцию непосредственно через торговый терминал, поскольку это не предусмотрено режимом счета.

Также, как отметили эксперты ассоциации, физлица-резиденты могут получать наличные по валютным картам за рубежом в пределах эквивалента 15 тыс. грн в день, и расчеты на большую сумму осуществляются при наличии подтверждающих документов, которые банк до начала проведения этих операций получить не может.

В то же время, порядок перемещения наличных через таможенную границу позволяет физлицу-резиденту вывозить за пределы Украины наличность без ограничения суммы при условии ее декларирования и наличии справки банка о снятии этих средств со счета, а ограничения ежедневных расчетов физлица наличными за рубежом отсутствуют.

УКБС подчеркивает необходимость совершенствования расчетов физлиц с использованием платежных карт, что упростит проведение безналичных расчетов и повысит международный имидж страны, приблизив ее к общемировым стандартам.

Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в 2013 году увеличилась на 23,5% по сравнению с 2012 годом и составила 916,027 млрд грн.

В том числе, сумма безналичных платежей выросла на 73,8% - до 159,138 млрд грн, сумма полученных наличных увеличилась на 16,5% - до 756,889 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2014 количество активных платежных карт в обращении составило 35, 622 млн шт., что на 2,515 млн шт. больше аналогичного показателя 2012 года.