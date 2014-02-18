Доллар к закрытию межбанка снизился до 8,89 грн
Сегодня на межбанковском рынке цены на американскую валюту стабилизировались.
На межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 18 февраля, торги по доллару США открылись котировками 8,8500/8,9500, к 12:00 сузился спрэд до 8,8600/8,8900. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,8700/8,8900, сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".
Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1375/12,2770, к 12:00 цены составили 12,1575/12,2025. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 12,1730/12,2045.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/34, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2508/20. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2513/19. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.2400 (+0.1800).
Читайте такжеУкраинцам пора привыкать к постоянным изменениям курса гривни - аналитикНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3695/1,3730.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились до 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,8600/8,8900.