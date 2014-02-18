Доллар к закрытию межбанка снизился до 8,89 грн

На межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 18 февраля, торги по доллару США открылись котировками 8,8500/8,9500, к 12:00 сузился спрэд до 8,8600/8,8900. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,8700/8,8900, сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1375/12,2770, к 12:00 цены составили 12,1575/12,2025. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 12,1730/12,2045.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/34, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2508/20. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2513/19. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.2400 (+0.1800).

Читайте такжеУкраинцам пора привыкать к постоянным изменениям курса гривни - аналитикНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3695/1,3730.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились до 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,8600/8,8900.