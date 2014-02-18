Гривня снизилась из-за массовой конвертации средств бизнеса в валюту - банкиры

Причиной значительной девальвации гривны на межбанковском рынке Украины в январе является выведение средств юрлиц с депозитов с их последующей конвертацией в иностранную валюту, полагают эксперты UniCredit Bank.

“Объем депозитов в банках в январе снизился на 2,3%, потеряв 15,1 млрд грн. В первую очередь, истощение депозитного фонда в январе обусловлено выведением средств юридических лиц, составившее 74,7% от общего оттока депозитов. Последующая конвертация корпоративных гривневых средств в иностранную валюту, похоже, стала причиной значительной девальвации гривни на межбанковском рынке в январе”, - говорится в отчете отдела стратегического планирования UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

Эксперты подчеркнули, что статистика НБУ опровергает утверждения о влиянии покупки валюты населением на колебания курса доллара к гривне в январе текущего года. “Чистый объем покупки валюты населением в прошлом месяце сократился почти на 30% по сравнению с декабрем 2013 года”, - отмечается в отчете. В то же время, эксперты констатировали, что население изъяло 1 млрд долл. из банковской системы за месяц путем приобретения валюты и вывода средств с валютных депозитов.

По мнению экспертов, рост интервенций НБУ на валютном рынке с сентября 2013 года обостряет вопрос о жизнеспособности валютной политики регулятора. “Эта тенденция, на фоне истощения валютных резервов, способствовала пересмотру валютной регуляторной политики, продвигаемой, среди прочего, последними рыночными и политическими процессами. Национальный банк, скорее всего, продолжит проводить ограничительную монетарную политику в ближайшие месяцы, чтобы обратить вспять негативные последствия чрезмерной гривневой ликвидности на валютном рынке”, - прогнозируют эксперты банка.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе текущего года денежная масса снизилась на 1,8% - до 892,7 млрд грн, монетарная база - на 4,1%, до 294,6 млрд грн, что по мнению Нацбанка является традиционным явлением для начала года в связи со снижением деловой активности.

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе средства на депозитных счетах юрлиц сократились на 4,9% - до 220,1 млрд грн, физлиц - на 0,9%, до 433,4 млрд грн.