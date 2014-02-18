Ослабление рубля может помешать модернизации российской экономики, считают в Центробанке РФ

Центробанк РФ неоднозначно оценивает эффект ослабления рубля, считая, что это может временно помочь российскому экспорту, но лишить экономику шансов на реформы в будущем и увеличить риски инфляции, которая может превысить цель на этот год, следует из доклада ЦБР о денежно-кредитной политике, опубликованном во вторник.

В прошлую пятницу ЦБР сохранил уровень ключевой ставки и оценил эффект ослабления рубля на инфляцию этого года в 0,5 процентного пункта, пригрозив ужесточением денежно-кредитной политики в случае реализации инфляционных рисков, передает Reuters.

В докладе Центробанк сообщил, что понизил прогноз темпов роста ВВП не только на 2014 год, но и на 2015-2016 годы до 1,7-2,0 процента с предыдущих 2,5-3,0 процента.

В первом полугодии 2014 года, по оценке ЦБР, рост экономики может составить 1-2 процента, в который добавится эффект от проведения в России Олимпиады, оцениваемый до 0,3 процентного пункта ВВП.

"Ослабление рубля в краткосрочной перспективе повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке, однако может обусловить увеличение инфляционного давления, а также способствовать консервации структуры экономики и в более долгосрочной перспективе снижать потенциал ее модернизации и диверсификации", - пишет ЦБ.

Читайте такжеРоссия на этой неделе приобретет украинские евробонды на 2 млрд долл.Центробанк в качестве стрессового рассматривает сценарий устойчивого ослабления рубля в течение одного-двух кварталов.

"Такая динамика курса может обусловить краткосрочный подъем деловой активности, а также спровоцировать рост инфляционных ожиданий. В этом случае достижение целевых значений инфляции может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики уже в первой половине 2014 года", - отмечает ЦБР.

ЦБР также отмечает краткосрочный эффект всплеска потребительских цен в конце 2013 года, который, по его мнению, будет исчерпан в первой половине 2014 года.