Moody's ухудшило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует увеличение российской экономики на 1,5-2,5% в нынешнем году и на 2-3% в 2015 году.

Об этом говорится в докладе "Глобальный макроэкономический прогноз 2014-15" (Global Macro Outlook 2014-15), передает Прайм.

Таким образом, агентство ухудшило прогноз по сравнению с ноябрьским докладом, когда рост ВВП в 2014 и 2015 годах ожидался в диапазоне 2,5-3,5% и 3-4% соответственно. По итогам прошлого года экономика РФ прибавила 1,5%.

"Краткосрочные перспективы роста экономики РФ остаются слабыми", - считает Moody's. При этом проведение Олимпиады не сможет улучшить картину и стать фактором увеличения роста.

Читайте такжеОслабление рубля может помешать модернизации российской экономики, считают в Центробанке РФ Что касается экономик стран "группы двадцати", их рост ожидается в пределах 3-4% в 2014 и 2015 годах. В 2013 году увеличение их ВВП составило 2,6%.

Развитые экономики "двадцатки" зафиксируют по итогам текущего года рост в коридоре 2-3%, развивающиеся - 4,5-5,5%. В будущем году темпы увеличения ВВП развитых стран останутся в этом диапазоне, а в развивающихся - ускорятся до 5-6%.

Крупные риски для мировой экономики, например, дефолт в США и долговой кризис в еврозоне, заметно ослабли, в связи с чем неопределенность относительно дальнейшего роста сократилась.

"Многие риски сейчас имеют страновой характер, в частности, повышение потребительского налога в Японии, цен на недвижимость в Китае. Даже нормализация монетарной политики в США может оказать разное влияние на развивающиеся страны", - отмечают аналитики Moody's.