В России доллар и евро вновь обновили максимумы

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск среды вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим уровнем закрытия и составил 35,58 рубля, обновив максимум января, когда курс составлял 35,56 рубля.

Стоимость бивалютной корзины обновила исторический максимум

Такой дорогой к рублю американская валюта не была с марта 2009 года.

Курс евро к рублю вырос на 15 копеек и составил 48,95 руб., обновив исторический максимум.

При этом стоимость бивалютной корзины увеличилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим уровнем закрытия до 41,59 руб., обновив исторический максимум, передает ИТАР-ТАСС.

Накануне, 18 февраля Банк России сдвинул вверх на 10 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро), следует из материалов регулятора. Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 34,8-41,8 руб.

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Как сообщалось, Минфин РФ с 20 февраля и до конца мая ежедневно будет покупать валюту для Резервного фонда на 3,5 млрд рублей. Общий объем направляемых средств на валютный рынок составит 212,2 млрд рублей.

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ЦБ РФ до конца мая 2014 года будет проводить интервенции на валютном рынке с учетом потребностей Минфина по пополнению Резервного фонда. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Центробанк с 19 февраля будет проводить операции на внутреннем валютном рынке с учетом планируемого Минфином и Федеральным казначейством перечисления в Резервный фонд по итогам 2013 года средств в инвалютах в объеме, эквивалентном 212,2 млрд рублей.

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Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро с понедельника 17 февраля, после временного укрепления в пятницу, 14 февраля.

