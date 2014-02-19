Гривня упала до 8,99 грн/долл.

В среду, 19 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,9000/8,9900 грн/долл. с 8,8700/8,8900 грн/долл. на закрытии торгов 18 февраля, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки гривни по отношению к евро на открытии торгов в среду понизились до 12,2450/12,3750 грн/евро с 12,1730/12,2045 грн/евро на закрытии рабочего дня во вторник.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3714/16 (вторник - 1,3714/1,3716)

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,2496/0,2522 грн/рубль с 0,2513/0,2519 грн/рубль на закрытии торгов во вторник.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,8700/8,8900 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,1730/12,2045 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2513/0,2519 грн/рубль.