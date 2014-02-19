Прибыль Credit Agricole за год составила 2,5 млрд евро

Чистая прибыль крупнейшей банковской группы Credit Agricole SA за 2013 год составила 2,5 млрд евро, следует из финансовой отчетности кредитной организации. Годом ранее банк понес убытки на сумму 6,47 млрд евро, передает ИТАР-ТАСС.

Операционная прибыль Credit Agricole по сравнению с 2012 годом увеличилась в 2,8 раза - до 1,78 млрд евро. Выручка банковской группы за 2013 год выросла на 9,4%и составила 4,74 млрд евро.

Чистая прибыль за 4-й квартал 2013 года достигла 612 млн против 3,98 млрд евро убытка за аналогичный период предыдущего года. Выручка Credit Agricole за 4-й квартал увеличилась на 21,9%- до 4,05 млрд евро.

Норматив достаточности капитала к концу 4-го квартала 2013 года составил 10%.

Credit Agricole - мировой лидер на рынке финансовых услуг, самый крупный банк Европы по уровню доходов от розничного банковского бизнеса, занимает около 30% рынка розничных банковских услуг Франции.