Доллар поднялся до 9,05 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли 9,0000/9,0500, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2496/0,2522, к 12:00 цены поднялись 0,2520/34. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35.7145 (+0.4645).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3770/72, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,2450/12,3750, к 12:00 цены ушли вверх 12,3700/12,4450.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,9000/8,9900 грн/долл. с 8,8700/8,8900 грн/долл. на закрытии торгов 18 февраля.

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