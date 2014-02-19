Работа банков в центре Киева приостановлена до стабилизации ситуации

С сегодняшнего дня, 19 февраля, работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы.

«С целью обеспечения требований безопасности отделение «Центральное», расположенное по ул. Крещатик, 7/11, и отделение «Бессарабское», расположенное на Бессарабской пл., 9/1, не работают до особого распоряжения», - говорится в сообщении на сайте «ВТБ Банка».

«UniCredit Bank временно приостановил работу четырех отделений банка в центре Киева – по ул. Крещатик, 8а, бул. Шевченко, 2, ул. Михайловской, 6 и ул. Шелковичной, 13/2», - сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«В связи с текущей ситуацией в центре Киева изменен график работы следующих отделений банка «Надра»: № 2674 (площадь Независимости, 2), №2682 (ул. Ярославов Вал, 20), № 2683 (ул. Саксаганского, 22). С 19 февраля 2014 года работа отделений временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы», - сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«В связи с происходящими в центре Киева событиями временно приостановлено обслуживание клиентов ”Проминвестбанка” в отделениях по ул. Софиевской, 9а и ул. Ярославов Вал, 7», - говорится в сообщении банка.

По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.

Банки выразили соболезнования близким погибших и надеются на скорейшее урегулирование конфликта.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени «Беркут» штурмует Майдан. По данным департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации на 06:00 сегодняшнего дня, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий, госпитализирован 241 человек, 25 человек погибло.