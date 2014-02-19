ФРС США ужесточила правила для зарубежных банков

ФРС США в среду, 19 февраля, приняла жесткие новые правила для зарубежных банков, чтобы защитить американских налогоплательщиков от возможной оплаты дорогостоящих программ помощи, передает Reuters.

Крупнейшим зарубежным банкам, имеющим активы в США на $50 миллиардов или более, придется создавать промежуточные холдинговые компании, которые будут подчиняться тем же стандартам в отношении капитала, управления рисками и ликвидности, что и американские банки, сообщила ФРС.

ФРС перестала полагаться на то, что зарубежные регуляторы будут контролировать свои банки, после финансового кризиса 2008 года, во время которого американскому центробанку пришлось выдать зарубежным банкам экстренные кредиты на сотни миллиардов долларов.

"Это правило сокращает вероятность того, что банковским организациям, переживающим проблемы в разных юрисдикциях, придется выбирать, какие из операций поддерживать", - говорится в заявлении ФРС.

Зарубежные банки, которые совершают крупные операции на Уолл-стрит, - Deutsche Bank и Barclays - резко возражали против плана ФРС, поскольку он означает, что им придется переводить дорогостоящий капитал из Европы.

Цель реформы - успокоить опасения о том, что американским налогоплательщикам придется платить по счетам, если европейские и азиатские регуляторы, спасая один из своих банков, посчитают их американские подразделения маловажными.

По оценке ФРС, от 15 до 20 зарубежных банков будут вынуждены создать промежуточные холдинговые компании после того, как допустимая сумма американских активов в их собственности была повышена до $50 миллиардов с первоначально предложенных $10 миллиардов.

ФРС также дала зарубежным банкам еще год, чтобы адаптироваться к новым стандартам - до 1 июля 2016 года.