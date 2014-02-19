Минфин просят изменить порядок отбора банков для выплаты зарплат бюджетникам

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА» просит Министерство финансов Украины изменить порядок отбора банков Украины для выплаты зарплат бюджетникам, поскольку сертифицированные банки в рамках этого порядка располагают только 15% банкоматно-терминальной сети страны и не способны удовлетворить потребности граждан в полной мере.

Об этом говорится в обращении ассоциации к министру финансов Украины Юрию Колобову, текстом которого располагает УНИАН.

«Шести банкам-эквайрам, включая «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и «ДельтаБанк», закончившим сертификацию приема многоэмитентной платежной системы при НБУ в качестве платежной организации, принадлежит только 15% банкоматно-терминальной сети страны, поэтому они не способны обеспечить прием платежных карт со 100% удовлетворением потребностей граждан Украины, прежде всего граждан - сотрудников бюджетных учреждений», - говорится в обращении.

Учитывая это, ассоциация по инициативе лидеров платежного рынка предлагает внести ряд изменений в проект приказа Минфина, изменяющего порядок проведения конкурсного отбора банков для выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, обнародованный на сайте Минфина 6 февраля.

В частности, ассоциация предлагает помимо банков с уставным капиталом на уровне 10 млрд грн или выше, в которых государство прямо и или косвенно владеет 75% уставного капитала и более, допускать к конкурсу банки, выпускающие платежные карты украинских платежных систем.

Ассоциация предлагает считать нарушением конкурсных условий отсутствие статуса члена украинской платежной системы до 1 июля текущего года, невыпуск карт в рамках такой системы до 1 января 2015 года, необеспечение картами всех работников бюджетного учреждения, заключившего договор с банком, - до 1 января 2016 года.

Для банков, получивших статус победителей конкурса после 1 апреля текущего года, ассоциация предлагает считать нарушениями отсутствие статуса члена украинской платежной системы в течение двух кварталов с момента приобретения статуса победителя конкурса, невыпуск карт в рамках системы - в течение четырех кварталов, необеспечение картами всех работников бюджетного учреждения - в течение восьми кварталов.

Также, по мнению ассоциации, существенным тормозом для развития платежной инфраструктуры являются расхождения требований постановления Кабмина №878 об осуществлении расчетов за товары/услуги с использованием платежных средств и норм действующего закона о платежных системах.

«Есть отдельные случаи обращения граждан Украины - пользователей платежных карт в административные суды и прокуратуры о признании постановления Кабмина №878 недействительным по причине несоответствия правовым актам высшей юридической силы и отсутствия фактической возможности использовать платежные карты в 80% субъектов хозяйствования Украины», - отметила ассоциация.

По мнению ассоциации, из постановления Кабмина №878 нужно как минимум исключить требование использовать регистраторы расчетных операций, что позволит расширить перечень субъектов хозяйствования, использующих платежные терминалы.

По прогнозам ассоциации, в случае устранения этих и других юридических коллизий, сеть приема карт платежной системы при НБУ, MasterCard и Visa на территории Украины составит не менее 1,6 млн пунктов приема, что примерно в 8 раз больше, чем на 14 февраля текущего года, поскольку у ведущих банков появится практический интерес обеспечить прием карт этой платежной системы.

Также ассоциация полагает, что в рамках требований НБУ банки пытаются обязать торговцев устанавливать платежные устройства, принимающие карты как минимум трех платежных систем, одной из которых является платежная система, на 100% соответствующая определению Национальной системы массовых электронных платежей.

Ассоциация напомнила, что для развития рынка платежных терминалов системы MasterCard и Visa стимулировали установку терминалов снижением тарифов, а также частично финансировали банки для их установки, что обеспечило наличие в Украине свыше 192 тыс. платежных терминалов для приема карт MasterCard и Visa, в то время как количество платежных терминалов, принимающих карты НСМЭП, не превышает 18 тысяч.

В связи с этим ассоциация просит Минфин обратиться к Нацбанку с просьбой отменить это требование как нарушающее действующее законодательство о платежных системах.

Как сообщал УНИАН, Минфин обнародовал проект приказа, изменяющего порядок конкурсного отбора банков для выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений. Согласно новому порядку, к участию в конкурсе допускаются банки, принадлежащие государству не менее чем на 75%, и уставный капитал которых составляет не менее 10 млрд грн. По мнению банкиров, такие изменения ограничивают конкуренцию на банковском рынке и являются попыткой ввести дискриминационные условия для 99% банков Украины.