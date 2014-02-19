В США заработал первый автомат для продажи биткоинов
14:19, 19 февраля 2014Финансы
0
Автомат для продажи биткоинов установлен в баре Imbibe в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США)
Первый в США автомат для продажи биткоинов установлен в баре Imbibe в городе Альбукерке / REUTERS
Первый в США автомат для продажи биткоинов установлен в баре Imbibe в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Verge. Оператором аппарата является компания Enchanted Bitcoin.
Автомат принимает денежные средства, сканирует QR-коды для Bitcoin-кошельков и производит обмен долларов на биткоины.
Ранее сообщалось, что первые в США банкоматы для виртуальной валюты Bitcoin установят в Сиэтле и Остине. О таких планах заявляла компания Robocoin, но, как оказалось сейчас, ее опередила Enchanted Bitcoin.
Robocoin базируется в Лас-Вегасе. Ее первый банкомат для биткоинов был установлен в конце 2013 года в канадском Ванкувере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter