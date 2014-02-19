Доллар снизился до 9 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли 9,0000/9,0500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,9000/9,0000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2496/0,2522, к 12:00 цены поднялись 0,2520/34. К закрытию торгов цены упали 0,2491/0,2505. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.7870 (+0.5370).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3770. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2450/12,3750, к 12:00 цены ушли вверх 12,3700/12,4450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 12,2285/12,3715.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли 9,0000/9,0500.