Миндоходов просит разблокировать пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе

15:35, 19 февраля 2014
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Миндоходов советует гражданам по возможности пользоваться другими пунктами пропуска – «Шегини» и «Рава-Русская»

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Министерство доходов и сборов Украины просит участников акций протестов разблокировать международный пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, движение на котором было приостановлено ночью 19 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Министерство доходов и сборов Украины обращается к гражданам, которые своими действиями привели к полной остановке любого движения пассажирского и грузового транспорта через этот участок границы, с призывом разблокировать работу таможенного пункта и позволить сотрудникам органов доходов и сборов принять меры для восстановления движения», - говорится в сообщении.

По данным Миндоходов, сегодня после полуночи перед пунктом пропуска «Краковец» на украинско-польской границе были построены баррикады из горящих шин, что привело к остановке движения как на выезд из Украины, так и на въезд в Польшу.

«Учитывая, что в среднем за сутки пункт пропуска «Краковец» пересекают более 2000 легковых и 500 грузовых автомобилей, блокирования его работы причиняет неудобства гражданам Украины и Европейского Союза, поскольку ограничивает их возможность для свободного въезда и выезда через западную границу Украины», - сообщило ведомство.

В министерстве также отмечают, что остановка движения создает «форс-мажорные обстоятельства» для работы компаний и предприятий, которые заранее планировали свой грузопоток через международные пункты пропуска, что может привести к нарушению логистических схем, а соответственно – к убыткам.

Кроме того, по данным Миндоходов, остановка движения отразится на поставке товаров и грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности западных областей Украины.

При этом Миндоходов советует гражданам по возможности пользоваться другими пунктами пропуска – «Шегини» и «Рава-Русская», которые в настоящее время работают в усиленном режиме. 

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько сотен украинцев заблокировали движение через один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей - "Корчева - Краковец". По данным, полученным утром 19 февраля, активисты строят на трассе баррикаду. На подъезде к пункту пропуска начинает образовываться автомобильная очередь. 

Пресс-секретарь польской пограничной службы Агнешка Голиас заявила: «Ситуация развивается очень динамично. Сейчас не знаем, что будет через час. Сначала мы имели информацию, что там 20 человек, теперь есть информация, что там уже 200".

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