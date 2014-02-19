Европейский инвестиционный банк замораживает деятельность в Украине - СМИ

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB), учреждённый странами Европейского союза, с сегодняшнего дня замораживает свою деятельность в Украине, объясняя свои действия обострением политического противостояния и гибелью людей, передает Reuters.

«Поскольку ситуация развивается по столь жестокому сценарию, было бы политически ошибочным сигналом и безответственным... продолжать бизнес в Украине», - приводятся в сообщении агентства слова президента банка Вернера Хойера.

В то же время, по информации агентства, Европейский банк реконструкции и развития заявил, что не приостанавливает операции на Украине, но сконцентрируется на помощи частному сектору, а не госучреждениям.

Читайте такжеДоходность еврооблигаций «Украина-14» выросла до рекордных 32%Также сообщается, что, согласно заявлению Еврокомиссии, страны ЕС надеются согласовать точечные санкции в отношении лиц, ответственных за насилие на Украине, уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени «Беркут» штурмует Майдан.

По данным департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации на 06:00 сегодняшнего дня, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий, госпитализирован 241 человек, 25 человек погибло.