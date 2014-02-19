Банк «Надра» установил лимит на снятие денег в банкоматах

Входящий в группу крупнейших банк «Надра» временно установил суточный лимит на снятие наличных в банкоматах, сообщается на сайте банка.

«Для предотвращения возможных противоправных действий по отношению к держателям банковских карт банка «Надра», а также для недопущения компрометации банковских карт банка «Надра», сообщаем, что с 19 февраля 2014 года банк устанавливает суточный лимит на снятие наличных денежных средств в собственных банкоматах банка на уровне 4 000 грн по всем типам карт», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРабота банков в центре Киева приостановлена до стабилизации ситуацииСогласно сообщению, данные меры призваны повысить безопасность обслуживания держателей банковских карт банка и являются временной реакцией на текущую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее входящие в группу крупнейших “Альфа-Банк” и “ВТБ Банк” сообщили о временном введении ограничений на снятие наличных денег в банкоматах. Указанные ограничения связаны с активизацией кибермошенников и вводятся для повышения безопасности обслуживания клиентов.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).