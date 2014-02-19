Украина возглавила рейтинг самых худших развивающихся рынков в мире - СМИ

Украина возглавила рейтинг самых худших развивающихся рынков (emerging markets) в мире, составленном аналитиками немецкого Deutsche Bank.

Об этом сегодня сообщила польская Puls Biznesu.

"По мнению экспертов банка, инвесторы решительно изменили подход к emerging markets и теперь отчетливо предпочитают страны, которые проводят реформы, и держатся вдали от тех, где даже нет шансов на изменения. К последним они причислили Украину, Турцию, Аргентину и Южно-Африканскую республику", - отмечает издание.

Аналитики отметили, что проблемы Украины связаны с необходимостью внешнего финансирования из-за привязанного и завышенного курса национальной валюты, большого дефицита в торговле и низких валютных резервов.

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"В то же время России, несмотря на небольшое оживление и прогресс в борьбе с инфляцией все еще необходимы приватизация и улучшение условия ведения экономической деятельности", - считают они.

Deutsche Bank лучше всех из развивающихся рынков оценил реформы в Мексике, Китае и Индии.