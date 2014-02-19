Объем торгов на межбанке сегодня вырос до $1,5 млрд

Объем торгов на межбанковском валютном рынке во вторник, 18 февраля, по сравнению с предыдущим днем вырос в 4,4 раза – до 1,577 млрд долл. (в эквиваленте), сумма продажи долларов выросла в 5,4 раза – до 1,311 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке во вторник составил 8,6868 грн/долл.

Читайте такжеГривня снизилась из-за массовой конвертации средств бизнеса в валюту - банкирыКак сообщал УНИАН, средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке в понедельник, 17 февраля, составил 8,6458 грн/долл.

Объем торгов на межбанке по сравнению с предыдущим днем снизился в 6 раз – до 362 млн долл. (в эквиваленте). Сумма продажи долларов снизилась в 6 раз – до 244 млн долл.