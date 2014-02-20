ЕБРР приостановил финансирование в Украине госпроектов

Европейский банк реконструкции и развития не будет сворачивать свою деятельность в Украине, но изменит приоритеты работы в стране, сказал «Вестям» ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Мы продолжим работать в Украине. Но акцент будет делаться лишь на два направления — финансирование частных и муниципальных проектов. Государственные программы пока рассматриваться не будут», — сообщил он нам.

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В тоже время украинские проекты будут квалифицироваться Европейским банком, как более рисковые. «Они будут подвергаться более жестким проверкам, чем ранее, и тщательнее изучаться перед предоставлением средств», — отметил в разговоре с «Вестями» Антон Усов.

Напомним, что за 2013 г. ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 820 млн евро. Это на 12,2% меньше показателя 2012 г. На текущий момент ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором Украины: на 1 января 2014 г. банк профинансировать 321 проект на общую сумму 8,7 млрд евро ($11,9 млрд).

Напомним, что другое финучреждение ЕС — Европейский инвестиционный банк — сегодня сообщил, что временно прекращает свою деятельность на территории Украины. «До тех пор, пока ситуация не улучшится, мы приостанавливаем бизнес на Украине. Подвергать риску сотрудников наших украинских офисов было бы безответственно», — заявил президент банка Вернер Хойер. ЕИБ является государственным кредитным учреждением стран Евросоюза. Был создан в 1958 г. и сейчас финансирует слаборазвитые регионы Европы долгосрочными кредитами.

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