Гривня упала до 9,1 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,0000/9,1000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2505/25, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3345/12,4735. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3705/07 (среда - 1,3755/57).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли - 9,0000/9,0500.

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