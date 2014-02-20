Банкиры предлагают Нацбанку вдвое сократить сроки покупки валюты на межбанке

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Ассоциации «Украинский Кредитно - Банковский Союз».

«Банки и бизнес не должны быть заложниками внедрения необоснованно жестких валютных норм, которые, в конечном счете, дестабилизируют функционирование всей экономики, - приводятся в сообщении слова генерального директора УКБС Галины Олифер.

По ее словам, пересмотр сроков покупки валюты для клиентов, а также снижение стоимости и расширение обеспечения по кредитам рефинансирования для банков сохранит макроэкономическую стабильность в стране, в т.ч. не допустит сокращения ВВП, бюджетных поступлений и роста безработицы.

Процедура покупки банками валюты по заявкам клиентов на шестой операционный день, по мнению экспертов УКБС, усложнила работу финучреждений и предприятий различных отраслей экономики страны. «Это ставит под угрозу выполнение обязательств по внешнеэкономическим контрактам, поскольку блокирует оборотные средства субъектов хозяйствования», - отметила ассоциация. Для недопущения убытков бизнеса с учетом риска валютных колебаний УКБС предлагает сократить сроки покупки валюты как минимум вдвое.

Также, по мнению ассоциации, необходимо снизить стоимость и расширить перечень обеспечения по кредитам рефинансирования для поддержки ликвидности банков. «Установленный процент по кредиту рефинансирования на уровне тройной учетной ставки НБУ составляет 19,5 % и является беспрецедентно высоким», - подчеркнула УКБС.

Кроме того, в обеспечение по кредитам принимаются только гособлигации или инвалюта, что приемлемо только для отдельных банков, составляющих менее 5% от общего количества банков страны. «Это фактически лишает банки в критической ситуации поддержки регулятора», - отмечается в сообщении.

Ассоциация напоминает, что по итогам последнего тендера по поддержке ликвидности рефинансирование 50 млн грн было предоставлено 9 банкам под 6,5% годовых. «Непрозрачность условий рефинансирования заставляет банки привлекать средства на межбанке для поддержания ликвидности по рыночной стоимости вместо обращения за поддержкой к регулятору, как это предусмотрено Законом Украины «О Национальном банке Украины»», - резюмировала ассоциация.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 7 февраля перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, а также ввел ряд ограничений по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Также регулятор разработал механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам, имеющим отток депозитов физических лиц.

По оценкам экспертов, эффективность установленных ограничений носит краткосрочный характер и стабилизация украинского рынка возможна только при восстановлении притока внешних займов или инвестиций в Украину, что маловероятно в нынешних политических условиях.

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