Доллар к 12:00 опустился до 9,06 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0000/9,1000, к 12:00 сузился спрэд 9,0000/9,0600, сообщает fin.biz.ua.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/25, к 12:00 цены поднялись 0,2514/27. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 35.8095 (+0.0695).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3705/07, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,3345/12,4735, к 12:00 цены ушли вниз 12,3270/12,4150.